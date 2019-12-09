العمليات المشتركة العراقية: التنظيمات الإرهابية تقف وراء استهداف المعسكرات

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاثنين، أن التنظيمات الإرهابية تقف وراء استهداف المعسكرات في البلاد.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن قوة من المعسكر الذي قصف ليلة أمس قرب مطار بغداد، باشرت فورا بتفتيش المنطقة والعثور على منصات الإطلاق من خلال الأفلام التي سجلتها البالونات التي تمتلكها القيادة"، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية هي من تقف وراء استهداف المعسكرات.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، في وقت سابق اليوم، إصابة 6 عناصر من قوات الأمن جراء استهداف أحد المعسكرات القريبة من مطار بغداد بأربعة صواريخ كاتيوشا.