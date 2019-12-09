هل ينجح برشلونة في فك لغز ملعب إنتر بدون ميسي؟

مازال برشلونة يبحث عن حل للغز إنتر ميلان، حينما يواجه الفريق الإيطالي على ملعبه، إذ يبحث بطل إسبانيا عن أول فوز له في تاريخه على ملعب «جوزيب مياتزا» معقل النيراتزوري.

برشلونة واجه إنتر على ملعبه فقط في 4 مباريات، جميعها كانت في دوري أبطال أوروبا، لم يستطع فيها التغلب على النيراتزوري في أي مناسبة، بل لم يستطع تسجيل أكثر من هدف في جميع المواجهات.

خلال الـ4 مباريات، خسر برشلونة في واحدة بنتيجة 3-1، كانت السبب في وداعه لدوري أبطال أوروبا، من نصف النهائي، موسم 2009-2010.

أما باقي المباريات الثلاث فانتهت بالتعادل. إثنين انتهوا بالتعادل السلبي، والثالثة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المصادفة أيضا أن إنتر ميلان لم يفز على برشلونة في ملعب "كامب نو" في أي مناسبة، حيث لعب أمام البلاوجرانا في 5 مواجهات خسرهم جميعا.

برشلونة اتيحت له الفرصة مجددا لفك اللغز، غدًا الثلاثاء، والفوز على إنتر في ملعبه، حينما يحل ضيفًا على الفريق الإيطالي، في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

لكن الفريق الكتالوني سيذهب إلى إنتر دون نجمه ليونيل ميسي، الذي تم استبعاده من قبل المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي، الأمر الذي سيزيد من صعوبة مهمة البلاوجرانا في الفوز على النيراتزوري.

فهل يحل برشلونة العقدة بدون ميسي أم ستستمر إلى إشعار آخر؟