مقتل وإصابة 4 مدنيين سوريين جراء قذف صاروخي استهدف ريف حلب

قتل شخصان "مدنيان " وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء استهداف قرية "منيان" بريف حلب الغربي من قبل مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حلب لوكالة الأنباء السورية، بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة بـ"الريف الغربي" استهدفت اليوم الاثنين، بالقذائف الصاروخية قرية "منيان" ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، وإصابة اثنين آخرين بجروح، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات.

ومن جهتها، ردت وحدات من الجيش السوري العاملة على المحور الغربي من ريف حلب على مصادر إطلاق القذائف، ما أدى إلى إلحاق إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.

يُذكر أن "الريف الغربي" و"الجنوبي الغربي" لمحافظة حلب يشهد انتشارا لمجموعات إرهابية تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات المجاورة، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.