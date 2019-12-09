

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت خلال الساعات الماضية، وجود مجموعة واحدة على الأقل من السياح، داخل فوهة بركان «وايت أيلاند» في نيوزيلندا، قبل دقائق قليلة من ثورانه.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء «رويترز»، صباح الاثنين، كشفت هذه اللقطات عن قيام مجموعة من السياح، يسيرون بالقرب من الحافة داخل الفوهة التي كان يصدر عنها دخان أبيض بكثافة منخفضة، خلال الساعة التي سبقت ثوران البركان.

وقبل دقيقة واحدة من ثوران البركان، ابتعدت المجموعة عن الحافة، وسلكت مسارًا معتادًا عبر الفوهة.

ولم يتبين ما إذا كانت هذه المجموعة، المكونة من 12 شخصًا، قد غادرت بسبب تلقيها تحذيرًا بضرورة الهروب أم أنها أكملت جولتها دون أن تدرك طبيعة الخطر المحدق بها.

ونشر سائح يُدعى مايكل شايد، تغريدات ولقطات فيديو عبر حسابه على «تويتر»، تظهر وجوده عند فوهة البركان قبل دقائق من ثورانه، معلقًا عليها: «يا إلهي، ثار بركان وايت أيلاند في نيوزيلندا اليوم للمرة الأولى منذ 2001، كنا هناك أنا وأسرتي ولم نغادر إلا قبل ثورانه بعشرين دقيقة، كنا ننتظر في قاربنا على وشك المغادرة عندما شاهدناه».

وأضاف: «يصعب تصديق هذا، كانت مجموعتنا السياحية تقف على حافة الفوهة الرئيسية قبل الثوران بما يقل عن 30 دقيقة».