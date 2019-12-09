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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، أنه ليس قلقا من إقالته من تدريب فريق الجنوب الإيطالي.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة جينك بدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها غد الثلاثاء قال أنشيلوتي:"حقيبة المدرب جاهزة دائما ولا يمكنك إفراغها أبدا".

وأضاف بطل أوروبا 3 مرات من قبل:" لست قلقا من أن يقيلني النادي أو أن أغادر".

وواصل:"في أوروبا رأينا نابولي آخر وأود رؤية هذا الفريق في الدوري أيضًا، وأبحث عن حلول للخروج من هذه الفترة الصعبة".

وأتم:"لدي شعور بأننا سنقدم أمام جينك مباراة رائعة، ونأمل في إنهاء المجموعة بالمركز الأول".

ويعيش نابولي حالة من التذبذب في النتائج خلال الفترة الأخيرة مع أنشيلوتي، وتنتظره مواجهة قوية غدا الثلاثاء أمام جينك البلجيكي في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج نابولي لنقطة واحدة ليتأهل لدور الـ16، حيث يحتل المركز الثاني بمجموعته وبرصيده 9 نقاط خلف المتصدر ليفربول صاحب الـ10 نقاط الذي سيلاقي سالزبورج النرويجي.