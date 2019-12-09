كشفت قناة «زفيزدا» الحكومة الروسية، سر حقيبة «شيغيت»، التي لا تفارق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أينما ذهب.

وأوضحت القناة الروسية حسبما نشر موقع «سكاي نيوز عربية»، صباح الاثنين، أن هذه الحقيبة هي الأخطر في العالم، مشيرة إلى أنه يوجد في هذه الحقيبة السرية الزر الذي قد يتسبب في اندلاع حرب عالمية ثالثة، ومن ثم نهاية العالم.

وتحتوي الحقيبة على رمز مفتاح شخصي، وبطاقة فلاش، وتكون دائمًا تحت حراسة مشددة، ويمكن للرئيس الروسي، إرسال رمز إذن لقوات الصواريخ الاستراتيجية لإعطاء أمر لإطلاق أسلحة نووية في أي وقت.

وحسبما ذكرت القناة، فإنه يوجد داخل الحقيبة بطاقة فلاش، وهي أحد المفاتيح التي يتم إدخالها في النظام، وصفًا من الأرقام المنظمة بشكل عرضي، بالإضافة إلى أربعة أزرار كبيرة تحت صف الأرقام، حيث إن الزر الأبيض هو زر الإطلاق.

وتضم الحقيبة نظام ثلاثي المفاتيح، مخصص لـ«بوتين»، واثنين من كبار المسؤولين العسكريين من أجل إطلاق السلاح النووي، يُعتقد أنهما وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف.

يُذكر أنه تم تطوير هذه الحقيبة خلال إدارة يوري أندروبوف للمخابرات السوفيتية، في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حيث تم وضعها في الخدمة، وهي متصلة بنظام اتصالات خاص يدعم التواصل بين كبار المسؤولين عندما يتخذون قرار استخدام الأسلحة النووية.