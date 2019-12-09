تركيب 500 طرف صناعي للناجين من الألغام في مطروح

قال الدكتور أحمد عامر، الباحث في العمل بمجال الأجسام المضادة للأفراد والمركبات «الألغام»، إن الأمانة التنفيذية التابعة لوزارة التعاون الدولي ركبت أطراف صناعية لـ266 من الناجين وأعادة تركيب 234 للناجين مرة أخري، و33 حالة بتر نتيجة أمراض مختلفة منها السكر وغيرها.

وأوضح «عامر» أن هذه الخدمات تأتي في إطار التأهيل الجسدي، والذي يساند في عمليات التأهيل، والدمج الاجتماعي، وتأهيل دورات المياه بما يتناسب مع نوع الإصابة، ومن ثم التأهيل الاقتصادي من خلال خطط استراتيجية تناسب مع المناخ الأسري اجتماعيًا واقتصاديًا، بالإضافة إلى صرف منح لضحايا الألغام وذويهم على هيئة قروض دوارة، والتي بلغ عددها 156 قرضًا، وذلك من أجل بدء مشروعات صغيرة مدرة للدخل، وإنشاء 16 مشروع كشك بمنتجاتهم لضحايا الألغام.

وأشار إلى أن الأمانة التنفيذية وزعت 165 ماكينة خياطة بمستلزماتها للسيدات من الناجين من الألغام وذويهم، فضلًا عن توزيع 1290 رأس غنم، و100 تروسيكل للناجين وذويهم كمشروع مدرة للدخل، بالإضافة إلى تسليم مشروع الدواجن لـ27 أسرة لإنتاج البيض، إلى جانب إنشاء 5 محطات طاقة شمسية لتوفير الكهرباء لخمس منازل بمناطق صحراوية، وإنشاء 149 بئر نشو لـ149 من أسر ضحايا الألغام وذويهم.

الجدير بالذكر أن ذلك جاء خلال الندوة التوعوية والتثقفية التي نظمتها منطقة الأزهر بمحافظة مطروح بمعهد الكويت الأزهري بمركز مدينة النجيلة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام، وتنمية الساحل الشمالي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وأوضح الشيخ محمد مزروعة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن هذه الندوة تأتي ضمن بروتوكول تعاون بين الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي، والإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لعقد عدة ندوات تثقيفية بمعاهد المنطقة، لتوعية الطلاب بإجراءات الأمن والسلامة في التعامل مع الأجسام الغريبة والألغام.