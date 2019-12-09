تستضيف قاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون في الخامسة من، مساء الأربعاء المقبل، عرضًا خاصًا للفيلم المكسيكي «زقاق المعجزات» المأخوذ عن رواية «زقاق المدق» للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وذلك ضمن الاحتفال الذي ينظمه متحف أديب نوبيل في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ.

وحصل الفيلم علي 49 جائزة دولية، فضلًا عن جائزة آريل التى تماثل جائزة «الأوسكار» بالمكسيك، كما ترشح لجائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين.

الجدير بالذكر أن الفيلم إنتاج عام 1995، وتشارك في بطولته النجمة المكسيكية ذات الأصول اللبنانية سلمى حايك، وهو من إخراج خورخي فونز بيريز.

ويشار إلى أن رواية «زقاق المدق» تحولت إلى فيلم مصري إنتاج عام 63 بطولة الفنانة الراحلة شادية، والفنان الراحل صلاح قابيل، ومن إخراج حسن الإمام.