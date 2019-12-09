مفوضة حقوق الإنسان الروسية: أثينا ترفض تسليم مواطننا إلى واشنطن وباريس

قالت تاتيانا موسكالكوفا مفوضة حقوق الإنسان الروسية، إن اليونان رفضت تسليم المواطن الروسي ألكسندر فينيك - الذي تم احتجازه في اليونان في يوليو 2017 - إلى فرنسا أو الولايات المتحدة.

وأضافت موسكالكوفا - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - : "أنه وفقًا لآخر المعلومات، ألغت المحكمة اليونانية قرار تسليم "فينيك" للولايات المتحدة وفرنسا، وبقي هناك فقط طلب روسيا الاتحادية بهذا الخصوص"، مؤكدة مواصلة جهودها لتقديم المساعدة من خلال القنوات الإنسانية، فضلًا عن التواصل مع محامي المعتقل وكذلك مع نظيرها اليوناني أندرياس بوتاكيس.

من جهته.. قال تيموفي موساتوف محامي الدفاع عن ألكسندر فينيك: "إنه لا يملك بعد أية معلومات عن قرارات المحكمة العليا اليونانية بخصوص تسليم موكله إلى الولايات المتحدة أو فرنسا".

واحتجز المواطن الروسي في 25 يوليو الماضي من قبل السلطات اليونانية؛ بناءً على طلب السلطات الأمريكية، حيث اتهمت هيئة المحلفين في سان فرانسيسكو بولاية كالفورنيا الأمريكية، المواطن الروسي بتبييض أكثر من 4 مليارات دولار من خلال عملة "بتكوين" الإلكترونية الافتراضية، وأنه كان يدير سوق مال لهذه العملة منذ العام 2011 واستخدم صلاحياته لتبييض أموال لأفراد مرتبطين بجرائم قرصنة وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى ارتباطه المباشر بانهيار بورصة يابانية لعملة "بتكوين".