أطلق لبنانيون على موقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية تحت عنوان (#لبنان_يغرق)، ينتقدون خلالها آداء السلطات بعد أن غرقت شوارع لبنان نتيجة السيول والأمطار التي ضربت لبنان مؤخرا.

وتجدد الجدل في لبنان حول تحديد المسؤول عن غرق شوارعها، خاصة بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وإلزام الحكومة الحالية بتصريف الأعمال لحين التشاور حول رئيس جديد للحكومة بين طوائف الحكم.

وتعرضت لبنان إلى منخفض جوي أدى إلى سقوط الأمطار بغزارة، ما أدى إلى غرق السيارات نتيجة فيضان المياه في قرى ومناطق غير مهيئة لاستقبال الأمطار.

وتداول مواطنون لبنانيون عبر وسم (#لبنان_يغرق) صورا ومقاطع فيديو لمناطق تعرضت للسيول، وسط تساؤلات حول أداء الحكومة الذي فضحته مياه الأمطار، إذ تندرت مغردة لبنانية على حال الشوارع اللبنانية التي وصفتها بأنها مهيئة لسير السفن.

وقالت صحفية النهار اللبنانية عبر موقعها الإلكتروني، إن المنخفض الجوي الذي ضرب لبنان تسبب بفيضان شوارع منطقة الأوزاعي - السلطان إبراهيم، ما أدى إلى غرق السيارات إثر تجمع المياه، إضافة إلى غرق مطار رفيق الحريري.

وأضافت الجريدة "الفضيحة مع كلّ شتوة، فمن يحاسب؟ مَن يضع حداً لكلّ هذه المهزلة. شوارع تغرق من دون شرح مفصّل لما يجري. من دون وضع حدّ للتقصير والإهمال والتواطؤ وتقاذف المسؤوليات".

ويعاني لبنان من أزمة سياسية طاحنة بفعل قيام احتاجات 17 أكتوبر الماضي التي قامت بسبب فشل الحكومة في إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية، ما أدى إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، ولا زالت البلاد تتشاور حول رئيس حكومة جديد، بينما يتزايد الموقف السياسي والاجتماعي تعقيدا ما زالت البلاد تعاني منه حتى الآن.

- الأمطار مسؤولية من؟

استنكر وزير الأشغال يوسف فينانوس تحميل وزارته مسؤولية غرق لبنان لوحدها، وقال في مؤتمر صحفي "كل ما يحصل على طرقات لبنان واوتسترادات لبنان هو من مسؤوليتي واتحمل مسؤوليته كاملة"، لكنه عاد قائلا: "طرابلس وبيروت وصيدا لا تخضع لوزارة الأشغال"، مشيرا إلى وجود مناطق لا تخضع لاختصاصات وزارة الأشغال.

لكن رد وزير الأشغال قوبل بانتقاد جاد أبو جودة مقدم البرامج التليفزيونية الذي حمل فيها وزراء الأشغال والبلديات مسؤولية غرق شوارع لبنان.

وقال أبو جودة في تغريدة على موقع تويتر إن "مسؤولية الطوفان كلما هطل المطر موزعة بين وزراء الأشغال المتعاقبون وصولا إلى الوزير فنيانوس لعدم رسم خطة متكاملة لمعالجة الموضوع".

وأضاف أن عدد كبير من البلديات تتحمل أيضا المسؤولية لتقصيرها في أداء واجبها إضافة إلى نسبة كبيرة من المواطنين الذين يرتكبون مخالفات بناء ويرمون النفايات بشكل عشوائي، حسب قوله.

فيما قارن أحد المغردين على موقع تويتر بين المدن التي تخضع لاتحاد بلديات المقاومة (حزب الله) وبين البلديات الأخرى، وأرفق صورا توضح جودة الخدمات في المدن التي تقع تحت سيطرة حزب الله، حسب قوله.