تبدا اليوم أعمال الدورة الثانية عشرة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، وذلك عقب البرنامج الثقافى السياحى والذى أقيم للفنانين المشاركين على مدى يومين؛ حيث قام الفنانون بزيارات إلى المواقع الأثرية بمدينة الأقصر لاستلهام عظمة الفن المصرى القديم.



من جانبه أعلن القوميسير العام للملتقى، عماد بوزيد، الأستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان أن مشاركات هذا العام تأتى ضمن حوار فنى بلغة بصرية معاصرة، تؤكد على التواصل المستمر مع الذات والعالم من أجل مستقبل جديد ومبشر لإفريقيا، يكون مركزه مدينة الأقصر «مهد الفنون ومستقبله».



كما أكد أبوزيد أن الدورة الجديدة تعد استكمالا لعطاء كبار الفنانين المصريين، ضمن حدث استثنائى يتمتع بشهرة ومكانة عالمية كبيرة بين الملتقيات الدولية.



يشارك فى ملتقى هذا العام فنانون من: إيطاليا، جورجيا، الهند، صربيا، الصين، اليونان، سلطنة عمان، العراق، السودان بالإضافة إلى مصر.



يعد ملتقى الأقصر الدولى للتصوير، أحد أبرز الملتقيات التشكيلية فى المنطقة العربية، وتتكون لجنته العليا من د.فتحى عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية رئيسا، وعضوية كل من د.عماد أبو زيد، أستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان قوميسيرا عاما، د.حمدى أبو المعاطى، نقيب الفنانين التشكيليين، د.خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، د.عادل ثروت، أستاذ بكلية التربية الفنية، د.جيهان فايز، أستاذة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، د.أمل نصر، أستاذة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، د.صالح عبدالمعطى، أستاذ بكلية الفنون الجميلة الأقصر، د.إبراهيم الدسوقى، أستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.