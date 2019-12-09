فريق إغاثة ياباني يتعهد بمواصلة المساعدات لأفغانستان رغم مقتل أحد أعضائه في كمين

أكد فريق الإغاثة الياباني " بيشاور كاي" اليوم الإثنين أنه سيواصل عمله في أفغانستان وسيسعى لاستكمال ما أنجزه عضوها الطبيب تيتسو ناكامورا الذي قتل في كمين في أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن ماسارو موراكامي رئيس فريق "بيشاور كاي" قوله في مؤتمر صحفي في مطار فوكوكا أثناء استقبال جثة الطبيب: "نرغب في مواصلة العمل الذي أنجزه الدكتور ناكامورا، لن يكون هناك شخص آخر في براعة الدكتور ناكامورا."

ووصلت الطائرة التي تحمل جثة ناكامورا صباح اليوم إلى مطار فوكوكا حيث انتظر أعضاء من فريق "بيشاور كاي" للإغاثة مع مجموعة من السكان الأفغان في جزيرة كيوشو، يحملون الزهور وصور عامل الإغاثة.

جدير بالذكر أن ناكامورا اشتهر باضطلاعه بدور نشط في تحسين نظام الري وتحويل الزراعة التقليدية في شرق أفغانستان،بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية.