المدير الرياضي للسد يحلم بمواجهة ليفربول في نصف نهائي المونديال

يعتقد محمد غلام البلوشي المدير الرياضي لنادي السد القطري أن فريقه وصل لقمة الجاهزية قبل ساعات قليلة من المباراة المرتقبة أمام فريق هينجين بطل كاليدونيا الجديدة والمقرر لها الأربعاء 11ديسمبر في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر لأول مرة في تاريخها وتستمر منافساتها حتى 21 من الشهر الجاري .

وقال البلوشي في تصريحات صحفية على هامش مران الفريق المفتوح اليوم إن طموحات الزعيم بلا حدود من أجل تكرار سيناريو كأس العالم 2011 في اليابان والتي احتل السد خلالها المركز الثالث في إنجاز تاريخي.

وأكد البلوشي قائلا :" نحن علي موعد مع بطولة عالمية،الكل يتمني أن يشارك فيها ،حيث تلعب مع نخبة القارات ،ونحن نلعب بمسؤولية المشاركة الأولى المميزة ونتطلع جاهدين لأن نكون خلال المرة الثانية في نفس المستوى خاصة أن البطولة على أرضنا ووسط جماهيرنا ".

وأضاف : "رغم آن هناك فرق جديدة تلعب في البطولة ،لكن هناك ليفربول من أفضل فرق العالم ،لكن علينا أن نفكر أولا في الفرق التي سنواجهها وبعد ذلك لكل حادث حديث، فنحن نتعامل مع كل مباراة على حده ونسير في البطولة خطوة بخطوة لأن المباريات ليست سهلة وكما قلت نواجه أفضل الفرق في كل القارات ،ونتطلع ونطمح جاهدين لأن نصل لمواجهة ليفربول في نصف النهائي".

وتابع غلام قائلا حول التجهيزات للقاء الافتتاحي :" الجهاز الفني تابع فريق هينجين ،ولديه معرفة ودراية كاملة بنقاط القوة والضعف لديه ،وفي مثل هذه البطولات العالمية ،لا توجد مفاجآت ،فقد درسناهم جيدا ونأمل آن نخرج بصورة طيبة وانطباع جيد" .

وبسؤاله عن تأثير الضغط الكبير على لاعبي السد الدوليين قال البلوشي :"الحديث عن مسألة ضغط المباريات ليس في محله ،فنحن في دولة متطورة ،وضغط المباريات طبيعي جدا ويمر به أي فريق ،وأي لاعب في العالم كذلك ،والحمد لله نحن لدينا التسهيلات التي تساعد علي استشفاء اللاعبين والعودة سريعا لمستواهم وبالتالي فضغط المباريات ليس عذرا علي الاطلاق".

أما عن تأثير خروج المنتخب القطري من بطولة خليجي 24 وتأثيره على اللاعبين قال :"المنتخب خرج بصورة جيدة وقدم مستويات كبيرة لكن لم يحالفه التوفيق ،وهو لايزال بطل آسيا ،واعتقد ان اللاعبين لديهم الخبرة وقادرين على أن يخرجوا من مثل هذه المواقف" .

وتحدث البلوشي عن فوز أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب في آسيا وقال بأنه قدم مستوى خرافي مع السد والمنتخب ،ويستحق أن يكون الأفضل في القارة الآسيوية ونبارك له جميعا.

وشدد محمد غلام علي أن المسؤولية كبيرة جدا على لاعبي السد خاصة ان البطولة على ارضنا ووسط جماهيرنا لنحقق نتائج ايجابية ،ونوجه الدعوة للجماهير لتحضر وتستمتع بأجواء كأس العالم ،وبالنسبة لجمهور السد فهو ليس في حاجة للدعوة وفريقنا سيحظى بالدعم والمساندة لتحقيق افضل النتائج" .