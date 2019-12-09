كونجرس الإكوادور يجري تصويتا نهائيا على قانون ضرائب لتأمين قروض صندوق النقد

يعتزم الكونجرس في الإكوادور إجراء تصويت نهائي اليوم الاثنين، على زيادة الضرائب في محاولة لضمان الحصول على برنامج قرض بقيمة 2ر4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن رئيس الكونجرس سيزار ليتاردو طلب من الأعضاء الاجتماع لإجراء المناقشة الثانية والأخيرة حول مشروع القانون في الساعة 330ر3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وفقا لمذكرة الاستدعاء.

ويحتوي مشروع قانون الضرائب على 50 مادة ويسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بحوالي 600 مليون دولار.

ويتضمن مشروع القانون ضريبة مؤقتة على الدخل الأعلى للشركات التي تزيد مبيعاتها السنوية على مليون دولار، وضرائب استهلاك خاصة على الخدمات الرقمية الأجنبية مثل نتفلكس وسبوتيفاي، وضريبة على باقات الهاتف المحمول، بينما لن يحصل بعد الآن الأفراد الذين يحصلون على أكثر من 100 ألف دولار في السنة على إعفاءات ضريبية على مصروفات مثل وجبات الطعام بالمطاعم وعضوية الصالات الرياضية.

ويعد مشروع القانون هو المحاولة الثالثة للرئيس لينين مورينو منذ مطلع أكتوبر من أجل تقليص العجز في الميزانية والالتزام بشروط خطة صندوق النقد الدولي.

ويهدد الفشل في تقليص العجز مصير 500 مليون دولار شريحة القرض المقرر الإفراج عنها قبل نهاية العام، وشريحة أخرى بقيمة 4ر1 مليار دولار في عام 2020.