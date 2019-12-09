مخاوف من إصابة عدد من الاشخاص بعد ثوران بركان في نيوزيلندا

ثار بركان في جزيرة وايت أيلاند بنيوزيلندا اليوم الاثنين مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في السماء، وسط أنباء عن إصابة عدة اشخاص، فيما هرعت مروحيات إلى الجزيرة، التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا.

وأبلغت خدمة إسعاف سانت جون صحيفة "نيوزيلند هيرالد" أنها تعتقد أن ما يصل إلى 20 شخصًا يحتاجون إلى علاج طبي.

ويُعتقد أن ما يصل إلى 100 شخص كانوا على الجزيرة عندما ثار البركان في حوالي الساعة 1430 مساء الاثنين (0130 بتوقيت جرينتش).

وأصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا تحذيرًا وطنيًا بحدوث ثوران بركاني متوسط.

وقالت الوكالة "يحدث ثوران بركاني متوسط في وايت أيلاند وهو ما يمثل خطرا على المنطقة المجاورة للبركان مباشرة".

وتقع جزيرة وايت أيلاند، وهي بركان نشط، على بعد 48 كيلو مترا من الساحل الشرقي لجزيرة نورث أيلاند بنيوزيلندا، في خليج بلنتي.