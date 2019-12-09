أمين «التعاون الخليجي»: المجلس منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن انعقاد القمة الخليجية يوم غدٍ الثلاثاء في الرياض، دليل على حرص قادة الخليج على انتظام عقد القمم الخليجية، حفاظاً على منظومة المجلس التي أكدت الأحداث بأنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات.

وأشاد الزياني- في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"- بجهود قادة دول المجلس، لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في مزيد من التواصل والترابط.

وأشار إلى المكانة المتميزة التي حققها مجلس التعاون إقليميا ودوليا، مؤكدا أن المجلس يسعى إلى ترسيخ علاقاته مع شركائه الدوليين عبر الحوارات الاستراتيجية وخطط العمل البناءة، ويقوم بدور حيوي وفاعل لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، بالتعاون والشراكة مع الدول الصديقة والحليفة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تطورا كبيرا في تنمية علاقات المجلس مع العديد من الدول والتكتلات العالمية، بما في ذلك استئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.

وقال إن جدول الأعمال حافل بالعديد من الموضوعات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والقانونية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة والمواقف الدولية تجاهها، معربا عن أمله في أن تسفر قرارات القمة بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدما إلى الأمام.