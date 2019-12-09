وفد صيني يزور «اقتصادية قناة السويس» لمتابعة أعمال تطوير منطقة «تيدا»







استقبل المهندس يحيى ذكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، وفدا صينيا من حكومة تيانجين برئاسة نائب مدير عام لجنة التنمية والإصلاح واى جوان يون، ومسئولى منطقة تيدا- مصر.

جاء ذلك، بحضور اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي، لبحث سبل التعاون في مشروعات منطقة تيدا الصينية، ومتابعة أعمال التطوير والتوسعة في "تيدا" التي تنفذ على مساحة 6 كيلو مترات.

وأعرب ذكي عن سعادته بالتعاون بين الهيئة الاقتصادية وحكومة "تيانجين" متمثلة في منطقة "تيدا" الصناعية، التي تضم كبرى المشروعات والمصانع في العين السخنة، والذي يعكس أهمية الترابط بين البلدين، قائلا إن هذه الشراكة القوية نتاج العلاقات الدبلوماسية والسياسية القوية بين البلدين، والتي تنعكس بالإيجاب على العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف أن الهيئة خلال المرحلة الحالية تسعى لتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، وتدعم تيدا والشركات العاملة تحت مظلتها لتصبح نموذج دولي ينافس مثيلاتها في دول العالم.

وأشار إلى الاتفاقية الموقعة بين الهيئة وحكومة تيانجين خلال إبريل الماضى فى بكين على هامش منتدى الحزام والطريق، لتطوير المرحلة الثانية من منطقة تيدا الصناعية على مساحة 6 كيلومترات، بهدف تأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل الحيز الجغرافى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي من شأنها توفير نحو 20 ألف فرصة عمل، من خلال إطلاق 9 قطاعات صناعية بالمنطقة، تضم صناعات نسيجية وبتروكيماويات وبلاستيك.

ودعا رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الوفد الصيني للمشاركة في مؤتمر الاستثمار بالهيئة الاقتصادية، والذي يعقد خلال مارس المقبل، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور كبرى الشركات العالمية والمستثمرين وشركاء المنطقة الاقتصادية، مؤكدا أنها فرصة جيدة لاستعراض قصص نجاح الجانب الصيني في منطقة تيدا.

من جانبه، أكد "واي جوان يون"، أن التواصل المستمر مع الهيئة ومتابعة الأعمال بمنطقة تيدا – مصر، تساهم في جذب المزيد من الشركات الصينية والمصرية لإقامة مشروعات متنوعة بالعين السخنة.

وأضاف أن هذا التعاون ساهم فى جذب العديد من كبرى الشركات الصينية التي تعمل بالفعل فى مساحة 1.34 كيلومتر، وتوسع الكثير منها فى إنتاجه ومصانعه وبالتالى توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح أن العمل في تطوير المرحلة الثانية بمنطقة تيدا والممول باستثمارات ضخمة سيجذب المزيد من الشركات العالمية بعد نجاح المرحلة الأولى والشركات المقامة فعليا بها، وستضم المرحلة الثانية مشروعات متنوعة وقطاعات صناعية مع وجود بنية تحتية قوية، مما يدعم المنطقة الاقتصادية لتصبح أهم منصة اقتصادية في العالم، خاصة مع تمركزها على طريق الحرير الذي يربط آسيا بإفريقيا ويساهم فى زيادة التبادل التجارى بين الدول.

وأكد أن افتتاح شبكة طرق قومية وخاصة محور 30 يونيو يساهم في سهولة انتقال البضائع من وإلى السوق المحلي، من خلال موانئ المنطقة تستطيع الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية فتح أسواق تصديرية عالمية.