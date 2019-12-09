شركة مترو أنفاق يابانية تستعد لاستخدام تقنية التعرف على الوجه عند بوابات التذاكر



ذكرت الشركة المسؤولة عن تشغيل مترو الانفاق في غرب اليابان، أنها ستبدأ في اختبار استخدام تقنية التعرف على الوجه عند بوابات التذاكر.

وقالت شركة أوساكا مترو اليوم الاثنين، إنها تعتزم اجراء اختبارات تجريبية للتقنية الجديدة - الأولى من نوعها بين شركات تشغيل القطارات في اليابان - في الجيل القادم من بوابات التذاكر.

وسيتم تمكين الركاب في أوساكا من الوصول إلى بوابات التذاكر من خلال نظام التعرف على الوجه في حال تم تسجيل صور لوجههم بصورة مسبقة.

ومع ذلك، فإن النظام لن يسمح للراكب الذي يرتدي قناعا أو الذي يغطي إحدى عينيه، بالمرور عبر بوابة التذاكر، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "كيودو".

وتهدف الشركة إلى إتاحة نظام التعرف على الوجه في جميع محطاتها، بحلول عام 2024، لأن هذه الخطوة ستعزز راحة الركاب وتقلل من التكاليف.