15 يومًا حبس لـ«فراش» لاتهامه بالتحرش بتلميذة داخل مدرسة ابتدائية في الشرقية

أصدر المستشار محمود جميل، رئيس محكمة جُنح مستأنف بلبيس، بمحافظة الشرقية، قرارًا بتجديد حبس فراش بمدرسة ابتدائية بقرية "شبرا النخلة" ببلبيس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لتحرشه بتلميذة بالصف السادس الابتدائي داخل حجرة أنشطة بالمدرسة.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ يتهم المدعو "ع.ر" 35 سنة، فراش بمدرسة ابتدائية بقرية "شبرا النخلة" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بالتحرش جنسيًا بتلميذة بالصف السادس الابتدائي داخل حجرة الأنشطة بالمدرسة.

وتبين أن الفراش متزوج ولديه أطفال، وأنه جار الطفلة، والتي تسكن في منزل جدتها لوالدتها نظرًا لإنفصال والديها.

جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15104 إداري بلبيس لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فيما قررت إدارة بلبيس التعليمية نقل المتهم وإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة.