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بالصور.. صلاح يصل النمسا ويتفقد ملعب سالزبورج

محمد مجدي
نشر فى : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 10:11 م | آخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 10:31 م

وصل محمد صلاح برفقة بعثة ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء إلى النمسا، استعدادا لمواجهة ريد بول سالزبورج، والمقرر إقامتها مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقام صلاح بتفقد ملعب رد بول أرينا، حيث نشر الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» صور من تفقد لاعبي الريدز بما فيهم صلاح للملعب الذي سيستضيف المباراة غدا.

ويسعى الريدز في تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل لضمان التأهل لدور ثمن النهائي من الشامبيونزليج.

كان يورجن كلوب المدير الفني لليفر قد أعلن عن قائمة الفريق استعدادا للمباراة التي شهدت تواجد محمد صلاح على رأس القائمة.


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