الرئاسة اللبنانية: تأجيل الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة إلى 16 ديسمبر الجاري

أعلنت الرئاسة اللبنانية مساء الأحد، تأجيل الاستشارات النيابية الخاصة بتشكيل حكومة جديدة، والتي كان مقررا لها اليوم الاثنين، إلى الـ16من الشهر الجاري.

وقال البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية " في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي، ولاسيما ما طرأ منها بعد ظهر اليوم، وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات، وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتملة تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2019، إلى يوم الاثنين 16 ديسمبر الجاري وفق التوقيت والبرنامج والمواعيد التي نشرت سابقا"،بحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية .

كان سمير الخطيب، رجل الاعمال اللبناني، قد سحب ترشحه لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حسبما ذكرت اليوم وكالة بلومبرج للآنباء.

وقال الخطيب أن الطائفة السنية تريد أن يرأس رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري الحكومة المقبلة.