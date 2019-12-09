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دعوة أممية لمساءلة مرتكبي الجرائم في سوريا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 5:09 م | آخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 5:09 م

دعا مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دينج، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات نشطة من أجل جلب مرتكبي الجرائم في سوريا إلى العدالة.

ووصف دينج - في تصريحات بمناسبة اليوم الدولي لتخليد ذكرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية - الجرائم المرتكبة بحق المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى من قبل إرهابيي تنظيم داعش" في سوريا بأنها من أفظع الجرائم التي راقبها مكتبه .. قائلا : "إن تلك الجرائم اُرتكبت بتجاهل كامل للكرامة والحياة الإنسانية".

وأشار مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية - حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن مكتبه سبق أن طالب بإحالة مرتكبي مثل هذه الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.


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