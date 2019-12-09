رئيس جامعة أسوان وسفير اليابان يشيدان بمستوى التعليم بكلية الألسن

استقبل الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الإثنين، السفير الياباني بالقاهرة مساكي نوكي، حيث تفقدا معرض الدراسة في اليابان مصر 2019، والذي تنظمه جامعة كيو شو اليابانية بالتعاون مع جامعة أسوان.

من جانبه أكد «غلاب» أن كلية الألسن بجامعة أسوان تمثل نافذة على العالم من خلال أقسامها التعليمية الناطقة بمختلف لغات العالم، وفي إطار التعاون المثمر بين الجامعة والجامعات اليابانية يقام هذا المعرض الذي يهدف إلي تعريف طلاب قسم اللغة اليابانية ببرامج الدارسة والمنح الدراسية بجامعة كيوشو وباقي الجامعات اليابانية الأخرى.

وأضاف «السفير الياباني» أن قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن جامعة أسوان من أنشط أقسام اللغة اليابانية علي مستوى الخمس جامعات المصرية التي يدرس بها اللغة اليابانية، معبرًا عن سعادته بوجوده داخل جامعة أسوان.