محافظ البحيرة: إنهاء المشروعات المتوقفة منذ سنوات وإزالة جميع العقبات أمامها

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن المحافظة نجحت فى إنهاء العديد من المشروعات التى كانت متوقفة منذ سنوات وحل جميع العقبات التى كانت سبب فى تعثرها ودفع العمل بها فى مختلف القطاعات لخدمة المواطنين وتنفيذ خطط وبرامج الدولة فى دفع العمل بكافة المشروعات مع السير قدما في أعمال البناء والتنمية التى تشهدها البلاد فى مختلف القطاعات ومكافحة الفساد بكافة انواعة والقضاء عليه مؤكدا أن حجم ما تم من إنجازات خلال الفترة القصيرة الماضية تجاوز ما تم عبر عقود.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور دكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد واللواء أشرف عبد السلام مساعد مدير الأمن واللواء عادل كمال مدير إدارة المرور والعقيد محمد شرف المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية

كما أكد محافظ البحيرة خلال الاجتماع على أهمية وضرورة الالتزام بتعاون كافة الأجهزة والاستعداد لاستقبال أعياد الميلاد المجيد ككيان ونسيج واحد لا يتجزأ، والتواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم، والعمل على ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة الشكاوى الواردة على بوابة الشكاوي الحكومية وسرعة الرد عليها، مع الالتزام بعقد اجتماع دوري وأسبوعي لخدمة المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وشدد آمنة على ضرورة حصر موارد الدولة والعمل على زيادتها وتعظيم الاستفادة منها، والعمل على حسن إدارة أصول الدولة غير المستغلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين والمرور الدوري على مشروعات المحافظة ومتابعتها، و تقنين أوضاع أراضي الدولة من خلال اللجان المشكلة، والالتزام بالقانون وسحب الأراضى من غير الملتزمين.

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات في مهدها وخاصة على الأراضى الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين، والتعامل بحسم مع البناء العشوائي والمخالفات ويتم إزالتها في المهد ومحاسبة رؤساء المدن والقرى في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحالات البناء العشوائي، والعمل على حماية نهر النيل والإزالة الفورية لأي تعديات عليه، وإزالة كافة التعديات على بحيرة إدكو.

كما وجه بالالتزام الدورى بمتابعة عمل خطة الأزمات (سيول - أمطار - مواقف طارئة)، والتأكد من سلامة الشبكات ومحطات وصيانة الشبكات وفتح غرف أزمات والاستعداد لمواجهة أي أزمات، وإلزام مديري الإدارات الهندسية وأقسام رخص المباني بتنفيذ كافة بنود قانون البناء 119 والمتابعة المباشرة من رؤساء الوحدات المحلية.