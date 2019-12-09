صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة سالزبورج المصيرية بدوري الأبطال

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أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول عن قائمة فريقه لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول (حامل اللقب)، للخروج بالفوز أو التعادل، من هذه المباراة لضمان مكانه في دور الـ16 من البطولة.

وشهدت القائمة تواجد ديان لوفرين بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام بورنموث خلال الجولة الماضية من البريميرليج، بينما غاب آدام لالانا بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بورنموث أيضا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر- أدريان.

خط الدفاع: فيرجيل فان ديك- ديان لوفرين- جيمس ميلنر- جو جوميز- أندي روبرتسون- ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جوجي فينالدوم- نابي كيتا- هيندرسون- أليكس تشامبرلين- شودران شاكيري.

خط الهجوم: محمد صلاح- روبرتو فيرمينو- ساديو ماني- جونس- كيهيلير- ديفوك أوريجي.