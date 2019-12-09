رئيس البرلمان العربي يؤكد لرئيس النواب الليبي التضامن مع ليبيا ضد التدخلات الخارجية

اجتمع الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين بالقاهرة.

وقدم المستشار عقيلة صالح - خلال الاجتماع - شرحاً لآخر التطورات على الساحة الليبية.

وجدد رئيس البرلمان العربي مناشدته لجميع الأطراف الليبية الاحتكام إلى لغة الحوار حفاظا على أمن ووحدة الدولة الليبية وسلامة شعبها الشقيق.

وقال السلمي - في تصريح له عقب اللقاء - إنه أبلغ رئيس مجلس النواب الليبي تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع ليبيا ضد التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، مؤكدا دعم البرلمان العربي مسار الحل السياسي داخل ليبيا حفاظاً على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الحل السياسي لن يتم إلا بتوافق الأطراف الليبية بعيدا عن جميع التداخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي الداخلي.