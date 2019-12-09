صحيفة: رئيسة حزب ميركل كانت تشارك في جلسات سرية بديوان المستشارية قبل تولي وزارة الدفاع

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كشف تقرير صحفي أنه تم السماح لأنيجرت كرامب-كارنباور التي خلفت المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي بالمشاركة في جلسات سرية بديوان المستشارية الاتحادي قبل توليها منصب وزيرة الدفاع بالحكومة الاتحادية.

وأوضحت صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، استنادا إلى ديوان المستشارية، أن ما يسمى بالجلسات الصباحية ظلت مفتوحة أمام مسؤولين رفيعي المستوى بالاتحاد المسيحي المكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا منذ تولي ميركل المستشارية.

ولكن الصحيفة أشارت إلى أن كرامب-كارنباور انسحبت من حضور الجلسات الصباحية في ربيع هذا العام.

ووصف المدير التنفيذي البرلماني للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر بألمانيا، ماركو بوشمان، دعوة كرامب-كارنباور لجلسات سرية بأنه أمر مثير للشكوك، وقال: "يبدو أن أنجيلا ميركل أحدثت دمجا متزايدا دائما بين أجهزة الدولة والحزب".

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن ديوان المستشارية أكد ذلك بعد رفع الصحيفة دعوى استعلام أمام المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورج.