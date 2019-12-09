مبعوث كوري شمالي: كيم قد يغير رأيه في ترامب

قال مسؤول كبير في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إن زعيم بلاده كيم جونج أون قد يغير رأيه في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إذا استمر في الإدلاء بتصريحات "غير مناسبة وخطيرة"، واصفا ترامب بأنه "رجل مسن نافذ الصبر".

وقال كيم يونج تشول، المسؤول الكبير في كوريا الشمالية الذي كان شخصية محورية في ترتيب قمة ثانية بين ترامب وكيم باءت بالفشل، إن الولايات المتحدة تتجاهل موعدا نهائيا يحل في نهاية العام لإظهار المرونة فيما يتعلق بمحادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.

وقال -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية- "ليس لدينا المزيد لنخسره".

وقال ترامب يوم الأحد إن زعيم كوريا الشمالية يجازف بفقدان "كل شيء" إذا استأنف الأعمال العدائية، وإن بلاده يتعين أن تتخلص من السلاح النووي بعد أن قالت إنها أجرت "تجربة ناجحة لها أهمية كبيرة".