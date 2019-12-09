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رغم ضعف الاقتصاد العالمي، ارتفعت الصادرات الألمانية في أكتوبر الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، اليوم الاثنين، أن ألمانيا صدرت بضائع بقيمة 5ر119 مليار يورو خلال أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 9ر1% مقارنة بنفس الشهر عام 2018.

وخلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، ارتفعت الصادرات بنسبة 1% لتصل إلى 4ر1116 مليار يورو.

وفي المقابل، انخفضت الواردات إلى ألمانيا في أكتوبر الماضي بنسبة 6ر0% لتصل قيمتها إلى 98 مليار يورو، ومقارنة بسبتمبر الماضي، ارتفعت الصادرات بنسبة 2ر1%، بينما لم تتغير قيمة الواردات.

تجدر الإشارة إلى أن النزاعات التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤثر سلبا على النشاط التصديري لألمانيا.

وتوقع الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية مؤخرا أن تسجل التجارة الخارجية الألمانية نموا بنسبة 5ر0% على مدار هذا العام.