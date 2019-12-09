موسكو: عودة 939 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

ذكر بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم الإثنين، أن 939 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأرضي السورية، من بينهم 299 لاجئا (90 امرأة و152 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، بالإضافة إلى 640 لاجئا (192 امرأة و326 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وأضاف بيان المركز الروسي، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 3.1 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.