استطلاع: حزب المحافظين في بريطانيا يعزز تقدمه على حزب العمال

احتفظ حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون بفارق 9 نقاط مئوية في الصدارة تفصله عن حزب العمال المعارض، حسبما أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "بي ام جي" للأبحاث لصالح صحيفة "ذي اندبندنت".

وأظهر الاستطلاع حصول حزب المحافظين على 41 بالمئة من الأصوات، بارتفاع يبلغ نقطتين بالمئة مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجراه المركز يوم 30 نوفمبر الماضي، بينما حصل حزب العمال على 32 بالمئة.

وذكرت وكالة (بلومبرج) للأنباء أن الاستطلاع أظهر حصول حزب الديمقراطيين الأحرار على 14 بالمئة، لترتفع نسبة الحزب نقطة واحدة عن الاستطلاع الأخير، في حين حصل حزب بريكست على 4 بالمئة من الأصوات بدون تغيير عن الاستطلاع السابق. وحصل حزب الخضر على 4 بالمئة أيضا، بتراجع نقطة واحدة.

وشمل الاستطلاع 1542 شخصا بالغا، وتم على الإنترنت خلال الفترة من 4 وحتى 6 ديسمبر الجاري.

وقال روبرت ستراثرس، المسؤول عن الاستطلاع بمركز "بي ام جي" للصحيفة إنه يتعين على زعيم حزب العمال جيريمي كوربن أن "يستمر في الضغط على جانب البقاء"، في إشارة إلى الناخبين الذين يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن ستراثرس قوله "هذا الأسبوع، استطلاعنا يظهر، مثل أرقام الاستطلاعات الأخرى، أن حزب العمال متوقف في هذه الجبهة.. الآن مع تبقي أربعة أيام على الانتخابات، يوجد وقت محدود أمام حزب العمال لتغيير الوضع".