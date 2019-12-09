ميشيل باشيليت: أزمة المناخ تمثل أكبر تهديد للعالم منذ الحرب العالمية الثانية

حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشيليت، من أن الاحتباس الحراري ربما يؤدي لاندلاع أزمات إنسانية لم يشهدها العالم منذ الأعمال الوحشية التي وقعت في الأربعينيات.

وأضافت قبل يوم حقوق الانسان الذي يحل موعده بعد غد الأربعاء أنه لن تنجو دولة من طوارئ المناخ، مشيرة إلى أن حقوق الشعوب في الحياة والصحة والطعام والمياه والمأوي والتنمية تواجه بالفعل تضررا بسبب التغير المناخي.

وأوضحت في بيانها: "من بين التحديات الكثيرة لحقوق الانسان التي انتشرت خلال العقدين الماضيين من القرن الـ21، ربما يمثل الوضع المناخي الطارئ التهديد الأكثر خطورة في كوكب الأرض لحقوق الانسان منذ الحرب العالمية الثانية".

وقالت: "العالم يدين بالامتنان لكل أولئك الملايين من الأطفال والمراهقين والبالغين الشباب الذين يعملون ويتحدثون بشأن هذه الأزمة".