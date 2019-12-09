مدرب بورنموث: نصارع لتفادي الهبوط ولن نعزز صفوفنا في يناير

قال إيدي هاو مدرب بورنموث إن فريقه سيصارع من أجل تجنب الهبوط هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه لن يتمكن من تعزيز التشكيلة بلاعبين جدد في فترة انتقالات يناير كانون الثاني رغم أزمة الاصابات التي ضربت الفريق.

ويحتل بورنموث المركز 15 في الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على منطقة الهبوط بعد الهزيمة 3-صفر يوم السبت أمام ليفربول المتصدر.

وأبلغ هاو وسائل إعلام بريطانية بعد أن تجرع فريقه الهزيمة الخامسة على التوالي ”نخوض معركة لتفادي الهبوط الآن ويتعين أن نتحلى بالواقعية .. لو تجاهلنا هذه الحقيقة .. فإننا سندفع الثمن دون أن ندرك ذلك“.

وأصيب المدافع ناثان آكي والمهاجم كالوم ويلسون يوم السبت ليرتفع إجمالي الاصابات في صفوف بورنموث إلى تسعة لاعبين لكن هاو قال إن النادي يواجه صعوبات لتعزيز التشكيلة.

وقال :"أعتقد أن هناك صعوبات في يناير. هناك أكثر من سبب يحول دون ذلك ومن بينها الأموال والقدرة على التعاقد مع لاعبين بارزين في هذه الفترة".

وأضاف :"يجب التركيز على المجموعة الحالية التي نملكها من اللاعبين".