تحذير من تدهور صحة أسير فلسطيني لدى إسرائيل مضرب منذ 78 يوما

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، من تدهور صحة أسير فلسطيني لدى إسرائيل مضرب عن الطعام منذ 78 يوما ضد اعتقاله الإداري.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المنظمة قدري أبو بكر، في بيان صحفي، إن الأسير أحمد زهران من رام الله "يعاني ظروفا صحية صعبة بفعل إضرابه المستمر عن الطعام، ويقبع في مستشفى إسرائيلي".

وذكر أبو بكر أن زهران "يتعرض لانتهاكات متواصلة على مدار الساعة مثل النقل المستمر وحرمانه من التواصل مع عائلته بهدف كسر إضرابه وإرادته".

والليلة الماضية، أعلنت مصادر فلسطينية أن الأسير مصعب الهندي علق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 75 يومًا، وذلك بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الاتفاق يقضي بتجديد أمر إداري آخر لمدة 4 أشهر للأسير الهندي بعد انتهاء مدة الأمر الإداري الحالي، على أن يكون الأمر الإداري الأخير ، وموعد الإفراج عنه في بداية يوليو 2020.

وتعتقل إسرائيل نحو 500 أسير فلسطيني على بند الاعتقال الإداري، الذي يتيح بحسب القانون الإسرائيلي وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.