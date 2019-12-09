محافظ الفيوم يناقش خطة التحول الرقمي وميكنة كافة المصالح الحكومية بالمحافظة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً، اليوم، لمناقشة خطة العمل الخاصة بتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي، وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالمحافظة، بحضور المهندس محمد نصير مدير عام منطقة تليفونات الفيوم، والمهندس سعيد عبدربه مدير عام شبكات شمال ووسط الصعيد.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الخطة تشمل توصيل شبكات الإنترنت من خلال الشركة المصرية للإتصالات، بتكنولوجيا الألياف الضوئية، لقرية تونس السياحية التابعة لمركز يوسف الصديق، تقديم مجموعة خدمات ورعاية متكاملة لزوار القرية.

يأتي ذلك في إطار دعم الخطة الاستراتيجية للدولة وتوجيهات القيادة السياسية لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، مما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن، والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة، لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار.