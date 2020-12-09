بايدن يؤكد ترشيح الجنرال المتقاعد أوستن وزيرا للدفاع

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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الثلاثاء، ترشيحه الجنرال المتقاعد لويد أوستن لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة، مؤكدا تقارير إعلامية سابقة.

وعمل أوستن قائدا سابقا للقيادة المركزية الأمريكية ونائب رئيس أركان الجيش قبل تقاعده في عام 2016.

وقال بايدن في بيان "الجنرال أوستن يشاركني إيماني العميق بأن أمتنا في أقوى حالاتها عندما نقود ليس فقط من خلال نموذج قوتنا ولكن بقوة نموذجنا".

ومع ذلك، قوبل تأكيد ترشيح أوستن بانتقادات من بعض الديمقراطيين البارزين قائلين إن البنتاجون يجب أن يقوده مدني.

وسيحتاج بايدن أيضا لنيل إعفاء من الكونجرس لتعيين أوستن، لأن القانون الاتحادي يتطلب مرور سبع سنوات على الأقل بعد الخروج من الخدمة العسكرية لتولي قيادة وزارة الدفاع.

وحصل جيمس ماتيس، وزير الدفاع السابق في عهد الرئيس دونالد ترامب، على هذا الإعفاء لتولي المنصب أيضا.

وكان بايدن قد تعهد خلال حملته الرئاسية بتشكيل إدارة هي الأكثر تنوعا في تاريخ الولايات المتحدة.

وقد رشح الرئيس المنتخب بالفعل المدعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا، وهو رجل لاتيني، لقيادة وزارة الصحة