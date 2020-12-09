العربية للتنمية الإدارية: الأمن السيبراني له أهمية مع توسع التحويلات المصرفية الإلكترونية

أكد الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أهمية الأمن السيبراني مع توسع التحويلات المصرفية الإلكترونية للبنوك الذي اكتسب زخما وأهمية متزايدة في ظل جائحة كورونا.

وأضاف القحطاني، في كلمته خلال ندوة "الأمن السيبراني للبنوك والمؤسسات المالية" التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عن بعد ـ أن هناك اهتماما محلوظاً بالاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، وهو ما جعل التحويلات المصرفية الإلكترونية للبنوك أمرًا ضروريًا، كما أصبح هناك العديد من الوسائل الإلكترونية التي أصبحت متداخلة في العمل المصرفي والمالي مثل الدفع بواسطة الهاتف النقال واستخدام الساعات الذكية وأجهزة الصّراف الآلي، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة لتوفير مستوى من الحماية والوقاية من الهجمات والتعديات السيبرانية.

وأشار إلى أن أهمية هذه الندوة تأتي من حاجة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية إلى تعزيز الأمن السيبراني لديها، لتدعيم هذا القطاع الحيوي وتأمينه، إذ يشكل ضرورة وطنية من الناحية الاقتصادية.

وقال إن الأمن السيبراني ليس فقط قضية تكنولوجيا معلومات فحسب بل قضية ضرورية لقطاع الأعمال، وتوفير البيئة الداعمة له، الأمر الذي يتطلب تعزيز الاستثمارات في بناء منظومة الأمن الإلكتروني لحماية البنوك والمؤسسات المالية.

وأشار إلى أن هذه الفعالية تعقد عن بُعد ضمن كثير من فعاليات المنظمة في ظل أزمة كوفيد 19، حرصاً من المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى منظمات جامعة الدول العربية على المساهمة في طرح العديد من الموضوعات ذات الصلة.