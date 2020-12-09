 احتفالات بالزيتون والأميرية بفوز مرشح الشعب الجمهوري أيمن عثمان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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احتفالات بالزيتون والأميرية بفوز مرشح الشعب الجمهوري أيمن عثمان

محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 1:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 1:50 ص

احتفل العشرات من أنصار أيمن عثمان مرشح حزب الشعب الجمهوري بدائرة الزيتون والأميرية، بفوزه في انتخابات مجلس النواب 2020 بجولة الإعادة مساء اليوم بشوراع الدائرة.

وعبر سرادق كبير أقيم فى إحدي مناطق الدائرة، احتفل أنصار المرشح على أنغام الديجي وأغاني المهرجانات.

يشار إلى أن النتائج الرسمية للانتخابات تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل ما يتم نشره هو نتائج أولية لعمليات فرز الأصوات.

وتعد دائرة الزيتون والأميرية ضمن دوائر محافظة القاهرة التي لم يحسم بها الصراع الانتخابي من الجولة الأولى، حيث ينافس على مقعد الدائرة المتبقي إثنان هما النائب الحالي عن الدائرة محمد عبد الغني، ومرشح حزب الشعب الجمهوري أيمن عثمان.

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