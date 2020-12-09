زيزو: أتمنى انضمام أفشة للزمالك

تمنى أحمد سيد زيزو جناح الزمالك، انضمام محمد مجدي أفشة نجم الأهلي لصفوف القلعة البيضاء، مشيدا بقدراته وإمكانياته داخل الملعب.

ووجه ميدو سؤالا لزيزو عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه من الأهلي إلى الزمالك.. وأجاب جناح الأبيض:«أتمنى انضمام أفشة، فهو لاعب كبير، ولديه شخصية جيدة داخل الملعب وخارجه، والكرة التي يلعبها سهلة».

وتزاملا زيزو وأفشة في معسكر منتخب مصر السابق حينما واجه الفراعنة فريق توجو بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن أفشة كان قد حسم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك لصالح المارد الأحمر بعدما سجل هدفا في الدقائق الأخيرة من المباراة كان السبب في تتويج الأهلي باللقب.