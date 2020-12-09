السكة الحديد: إصابة 5 ركاب بإصابات طفيفة في تصادم قطار المنصورة - المطرية بالتصادم الخرساني

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إصابة خمسة ركاب بقطار المنصورة - المطرية نتيجة اصطدام العربية الأخيرة منه بالتصادم الخرساني بمحطة المنصورة.



وأفاد بيان للهيئة بأنه أثناء دفع قطار 213 ركاب المنصورة - المطرية من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة اصطدم الجزء الخلفي من العربة الأخيرة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية السكة مما أدى إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة وإصابة خمسة ركاب بكدمات بسيطة.



وأوضحت الهيئة أنه تم نقل الركاب إلى عربات أخرى بالقطار الذي انطلق متأخراً عن موعده بنحو 15 دقيقة.



وذكرت الهيئة أنه تم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد للتحقيق في الواقعة.