قالت الفنانة وفاء عامر، إن المجتمع يظلم المرأة خصوصًا إذا كانت فنانة، معقبة: «بييجي على الست والفنان وبينسى عطاءه ويتكلم عن حياته الشخصية أو سقطات صغيرة له».

وعن دعمها للفنانة دينا الشربيني، أضافت، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن الفنانة دينا الشربيني مهمة ومبدعة، متابعة: «هتبقى حاجة كبيرة في يوم من الأيام».

وعن ما وراء كواليس تصوير فيلم «خانتيولا»، تابعت: «كنا شغالين قبل كورونا وغالبا كلنا خدنا الفيروس.. جالي برد عادي بس جايز تكون كورونا».