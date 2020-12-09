بين فقراء أفريقيا ودول الجنوب وأغنياء أوروبا ودول الشمال، أصبحت أغنية "جيروساليما" أو القدس بيتي، ظاهرة تتردد نغماتها في أنحاء المعمورة، ويرقص عليها البيض والسمر.

انطلقت الأغنية الجنوب أفريقية المكتوبة بلغة قبائل الزولو في الربع الأول من هذا العام مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، وعقب طرح الأغنية على الانترنت، بدأ شباب أفارقة تأدية حركات متنوعة عليها من أفريقيا، وسريعا اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحول الرقص على أنغامها إلى تحد عالمي يؤديه الناس في الشوارع وكل الأماكن، المدارس، والمستشفيات، ومحطات القطار والمطارات وحتى في البيوت وأثناء إعداد الطعام وتناوله.

فلسطينو القدس لم يفوتوا الفرصة وتجمعوا لاداء الرقصة في أزقة القدس، وجعلوا منها وسيلة لتحدي الاحتلال، حسب "فرانس 24".

ولا يزال تحدي الرقصة ساخنا حتى أن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، حث شعبه نهاية الشهر الماضي على المشاركة في تحدي جيروسالما، وقال في حديث تليفزيوني "أحب أغنية جيروسالما جدا وأتمنى أن يشارك الشعب في تحديها".

وحتى سبتمبر الماضي، تخطت مشاهدات الأغنية والرقصة على يوتيوب نحو 132 مليون، ومنح راديو فرنسا قبل يومين ملحن الأغنية ماستر جي كي جائزة أفضل أغنية عالميا.

وتقول كلمات الأغنية، التي كتبتها نومسيبي زيكودي: "القدس بيتي ..أحميني..لا تتركيني". وصف تقرير لقناة فرانس 24 الأغنية بأنها تنشر البهجة والأمل في زمن كورونا.