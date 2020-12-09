أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن بلاده سجلت 1.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

ولفت قوجة إلى تسجيل 217 وفاة و31712 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 15531 وإجمالي عدد الإصابات إلى 1.5 مليون.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 68 مليون إصابة.