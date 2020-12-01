ساني ومولر في هجوم بايرن ميونيخ أمام لوكومتيف بدوري الأبطال

أعلن هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، عن تشكيل فريقه لمباراة لوكومتيف موسكو الروسي المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويدخل بايرن ميونيخ المتأهل سلفا لدور الـ16، وفي رصيده 13 نقطة في صدارة مجموعته، بينما يأتي لوكومتيف في المركز الأخير وبرصيده 3 نقاط.

ويلعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: ألفونسو دافيز – زوله – بواتينج – سار

خط الوسط: روكا – جوريتسكا – كوستا – ساني

خط الهجوم: مولر – تشوبو موتينج