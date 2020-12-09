الصحة: ألغينا أدوية من بروتوكول كورونا لم تعط النتائج المرجوة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه كان لا بد من تحديث بروتوكول العلاج الخاص بمصابي فيروس كورونا، مشيرًا إلى إضافة بعض الأدوية التي قد تزود من نسب الشفاء وإلغاء أخرى لم تعطِ النتائج المرجوة.

وأضاف حسني، في تصريحات خاصة لفضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه تمت إضافة بعض الأجهزة التي تدعم الأكسجين دون استخدام أجهزة التنفس الصناعي.

ولفت إلى استحداث تقسيم الحالات لتصبح بين بسيطة ومتوسطة وشديدة وشديدة الخطورة، مضيفًا أنه تم تعديل مضادات التجلط، فضلًا عن تنظيم استخدام المضادات الحيوية.

وأعرب عن تمنياته بأن يزيد التحديث من نسبة الشفاء من كورونا، وكذا تقليل الوفيات، مؤكدًا ضرورة طلب الرعاية الصحية المبكرة.

وتوجه بالشكر للأطقم الطبية كافة، قائلًا: «قدامنا كتير وهننجح فيه وهنعدي»، بحسب تعبيره.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن انطلاق فعاليات الويبينار العلمي للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩)، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للتعريف بالبروتوكول المحدث لعلاج فيروس كورونا في نسخته الرابعة.