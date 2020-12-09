أوكرانيا تقرر فرض إغلاق جديد بعد عيد الميلاد

أعلنت الحكومة الأوكرانية اعتزامها فرض إغلاق جديد في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا في يناير المقبل.

وصرح دنيس شميجال، رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الأربعاء فرض قيود بعد عيد الميلاد الأرثوذكسي في الفترة بين 8 حتى 24 من الشهر المقبل، وستشمل هذه القيود غلق المطاعم والحانات ودور السينما والمسارح وصالات اللياقة البدنية وصالات السباحة فضلا عن حظر الفعاليات الجماعية وغلق المدارس والجامعات.

في المقابل، ستبقي كييف على فتح الحضانات وتسيير وسائل النقل العام ومصاعد التزلج في منطقة الكاربات.

كانت كييف، فرضت في منتصف الشهر الماضي قيود لثلاث عطل أسبوعية الأمر الذي أمكن معه استقرار الوضع بعض الشيء.

وسجلت الجمهورية السوفيتية السابقة اليوم 12 ألف و585 حالة إصابة جديدة، و 276 حالة وفاة بكوفيد-19 في يوم واحد، وبهذا وصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 840 ألف حالة فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 12 ألف و500 حالة.

وعزا منتقدون التراجع الطفيف في الإصابات الجديدة إلى تراجع عدد الاختبارات.