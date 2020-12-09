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النمسا: استخدام لقاح فيروس كورونا الجديد على نطاق واسع

علم النمسا
علم النمسا
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 8:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 8:10 م

أكدت وزارة الصحة النمساوية أنها ستبدأ فى استخدام لقاح فيروس كورونا الجديد على نطاق واسع قريبا أسوة بما يحدث حاليا فى بريطانيا.

وقال كليمنس مارتن أوير رئيس لجنة إدارة أزمة كورونا في وزارة الصحة النمساوية فى تصريحات له اليوم الأربعاء : "إننا جاهزون للانطلاق على الفور من الناحية اللوجستية".
وأوضح مارتن أوير أنه يريد طمأنة جميع النمساويين الذين تساءلوا عن سبب بدء بريطانيا في التطعيم ضد كورونا وتأخر النمسا فى اتخاذ نفس الخطوة.

وأضاف أن كريستوف هوبر وهو أحد مؤسسي شركة الدواء العالمية " بيونتك "، منتجة اللقاح، الذي يستخدمه البريطانيون، هو نمساوي ولذا لن تكون البلاد بعيدة عن بدء طرح اللقاح.

وأشار الى بدء حصر الراغبين فى تناول اللقاح الجديد حيث يتم التسجيل حاليا عبر الإنترنت.


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