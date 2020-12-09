تاج الدين عن موعد توفير تطعيمات كورونا المؤكدة للجميع: لسة كتير

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الوقاية مازالت هي رقم واحد في منع تفشي كورونا، معقبًا: «التطعيم شعاع يمنح الأمل في طريق مظلم».

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء: «عبال ما ييجي التطعيم ويغطي الناس كلها هيكون خلاص بقى الفيروس حاجة موسمية خفيفة.. إنما التطعيم حاجة تساعد في الحد من الوباء لكن لسة كتير»، على حد تعبيره.

وأكد أن مصر لن تستخدم أي لقاح خاص بفيروس كورونا إلا بعد التأكد من أمانه تمامًا، مضيفًا: «ندرس الأمر بدقة شديدة وكل الاحتمالات والآثار الجانبية الممكنة».