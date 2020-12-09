اليابان تعتزم بناء سفينتين جديدتين مجهزتين لاعتراض صواريخ إيجيس

قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، اليوم الأربعاء، إن اليابان سوف تبني سفينتين للبحرية مجهزتين بنظم لاعتراض صواريخ إيجيس كبديل لخطة ملغاة لنشر نظام أرضي.



وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن اليابان كانت تدرس خيارين آخرين لنشر الصواريخ الاعتراضية بحرا لمواجهة التهديد الصاروخي الكوري الشمالي - أحدهما هو تصور لتجديد وإعادة تجهيز سفن القطاع الخاص والآخر يتعلق باستخدام هياكل بحرية مماثلة لمنصات النفط.



وقال كيشي، أيضا في اجتماع للحزب الليبرالي الديمقراطي حول قضايا الدفاع والأمن، إن اليابان تخطط لتطوير صواريخ مواجهة يمكن إطلاقها على أهداف من مواقع خارج مدى صواريخ العدو.



ولهذه الغاية، قال إن اليابان تريد توسيع مدى ونطاق إطلاق الصواريخ المضادة للسفن وتطورها، مع سعي وزارة الدفاع لتأمين ميزانية إضافية تبلغ نحو 30 مليار ين "288 مليون دولار" للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل.



وصدق نواب البرلمان المنتمون للحزب الديمقراطي الليبرالي الذين حضروا الاجتماع على الخطتين.



وتهدف الحكومة للفوز بموافقة مجلس الوزراء عليهما في وقت لاحق من هذا الشهر بعد الحصول على دعم رسمي من الحزب الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو.