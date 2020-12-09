نتفليكس تستقبل موسم الكريسماس بمسلسل داش وليلي

ينصب كل تركيز أفلام عيد الميلاد (الكريسماس) على جعل الناس تشعر بالدفء والغموض في عوالم خيالية حيث أن الصراعات الشخصية ليست سيئة للغاية لدرجة تحول دون التغلب عليها في 90 دقيقة أو أقل.

تبدأ شبكة البث التدفقي "نتفليكس" عرض مجموعة العام الجاري من الإنتاج المتعلق بفترة العطلات فيما يقترب الخامس والعشرين من ديسمبر وأحد تلك المسلسلات هو "داش وليلي".

وبناء على الرواية فإن "داش وليلي" هي قصة حب مراهقة تدور أحداثها في مدينة نيويورك فيما تضم كل معالم أفلام الكريسماس، البطلة ليلي فتاة غريبة تقوم بإخفاء مفكرة حمراء مليئة بالألغاز والمهام في مكتبتها المفضلة على أمل أن تلتقي بصبي يفهمها.

أما داش فهو صبي غني يشعر بالوحدة رغم أنه محاط بالكثير من الأصدقاء، تحب ليلي عيد الميلاد ويعتقد داش أنه مريع ولكنه يبدأ بمجاراة المفكرة ثم تبدأ الأمور في التغير مثلما يتوقع المشاهد تماما.

ولكن في حين أن القصة تبدو متوقعة وتافهة، فإن الطريقة المثيرة التي يستكشف بها داش الذي قام بدوره أوستين أبرامز وليلي التي قامت بها ميدوري فرانسيس، العوالم الجديدة معا ويجدان أنفسهما في وسط تلك العملية هي العنصر المختلف.

ويؤدي الممثلان الشخصيتين بالمزيج الصحيح من عدم الثقة بالنفس والفضول والاشتياق إلى المغامرة، ما يجعل من الممتع مشاهدة المسلسل الكوميدي الرومانسي المؤلف من ثمانية أجزاء.